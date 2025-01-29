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Масалитин — о возможных трансферах ЦСКА: «Напрашивается Глебов»

Даниил Аршавский
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин порассуждал о возможных приобретениях армейцев в зимнее трансферное окно.

«У ЦСКА две позиции, которые нужно усилить зимой, — нападающий и классический опорный полузащитник, если Зделар уйдёт. В нападение нужна конкуренция, потому что команда перешла на игру в два форварда. В России мало свободных футболистов на эти позиции, которые из себя что-то представляют. Напрашивается Глебов из «Ростова». Иван Сергеев? Ему опять на лавочке сидеть и ждать шанса? В «Зените» он не был игроком основного состава. Он там играл немного. Такая же ситуация может быть и в ЦСКА», — цитирует Масалитина Legalbet.ru.

25-летний Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года. В нынешнем сезоне на счету хавбека 1 гол и 1 результативная передача в 23 матчах во всех турнирах. Ранее стало известно, что футболистом интересуются в «Динамо». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Источник: Legalbet.ru
Валерий Масалитин
Данил Глебов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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