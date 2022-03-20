«Динамо» — «Ростов»: Полоз открыл счет в матче

Защитник «Ростова» Дмитрий Полоз отличился в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо». Он открыл счет во втором тайме — 1:0.

Полоз использовал свой шанс, реализовав выход один на один с Антоном Шуниным.

Для Полоза этот гол стал 10-м в нынешнем сезоне.