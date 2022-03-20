«Динамо» — «Ростов»: Полоз открыл счет в матче
Защитник «Ростова» Дмитрий Полоз отличился в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо». Он открыл счет во втором тайме — 1:0.
Полоз использовал свой шанс, реализовав выход один на один с Антоном Шуниным.
Для Полоза этот гол стал 10-м в нынешнем сезоне.
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|
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|
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|
15
|Уфа
|22
|3
|9
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|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|1 : 1
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|6 : 1
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|2 : 3
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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|Г
|
|
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Уфа
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|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
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|1
|0
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|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
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