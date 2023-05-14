Пименов отреагировал на увольнение Йокановича из «Динамо»

Бывший игрок «Динамо» Руслан Пименов отреагировал на увольнение главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича после разгрома в матче с «Ахматом» (0:3) в 27-м туре РПЛ.

«Было ясно, что его уберут — дело времени. Сейчас кто-то из клуба будет дорабатывать за него сезон, а дальше будут смотреть. Только руководство знает, что они хотят — иностранного или отечественного специалиста. Конечно, опытные специалисты поедут в РПЛ, если им предложить хороший контракт», — приводит слова Пименова Metaratings.ru.

54-летний сербский специалист возглавил «Динамо» в июне 2022-го. Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Аль-Гарафу», «Фулхэм», «Уотфорд» и другие команды.