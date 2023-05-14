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Сегодня, 20:12

Булыкин назвал главные причины низкого уровня футбола в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о причинах низкого уровня футбола в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Низкий уровень футбола в России связан с тем, что у нас мало людей, которые по-настоящему разбираются в футболе. Приходят в клубы бизнесмены и начинают применять свои финансовые стратегии с целью заработка. Их интересует только прибыль. Поэтому ничего не получается, а потом они ищут оправдания своим поражениям. А на самом деле причина провала такого клуба кроется в банальном непонимании футбольных деталей, тонкостей. И такое случается не только в нашей стране. В пример можно привести «Челси», куда пришел Тодд Боули и превратил топ-клуб в посмешище. Это же касается почти всех клубов в РПЛ. Отличными примерами являются «Торпедо» и «Химки». В начале сезона они представляли себя как амбициозные проекты, а потом начали принимать нелепые и поспешные решения. Устраивать парад отставок, начиная с тренеров и заканчивая генеральным директором, делая вид, что все в порядке, что так нужно. В итоге одни вернулись в Первую лигу ни с чем, а вторые стараются спастись с помощью Андрея Талалаева. Футбол не прощает такого халатного отношения к себе. Но эти функционеры до конца не поймут, почему так произошло. А людей, которые по-настоящему разбираются в футболе или играли всю карьеру на высоком уровне, никто не слушает. И они ничего не могут с этим сделать. В этом и проблема», — приводит слова Булыкина RT.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича, после поражения от «Ахмата» (0:3).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1148443-bulykin-futbol-rossiya
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 1 : 1
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 0 : 3
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 1 : 0
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 1 : 0
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П
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