Булыкин назвал главные причины низкого уровня футбола в России
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о причинах низкого уровня футбола в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Низкий уровень футбола в России связан с тем, что у нас мало людей, которые по-настоящему разбираются в футболе. Приходят в клубы бизнесмены и начинают применять свои финансовые стратегии с целью заработка. Их интересует только прибыль. Поэтому ничего не получается, а потом они ищут оправдания своим поражениям. А на самом деле причина провала такого клуба кроется в банальном непонимании футбольных деталей, тонкостей. И такое случается не только в нашей стране. В пример можно привести «Челси», куда пришел Тодд Боули и превратил топ-клуб в посмешище. Это же касается почти всех клубов в РПЛ. Отличными примерами являются «Торпедо» и «Химки». В начале сезона они представляли себя как амбициозные проекты, а потом начали принимать нелепые и поспешные решения. Устраивать парад отставок, начиная с тренеров и заканчивая генеральным директором, делая вид, что все в порядке, что так нужно. В итоге одни вернулись в Первую лигу ни с чем, а вторые стараются спастись с помощью Андрея Талалаева. Футбол не прощает такого халатного отношения к себе. Но эти функционеры до конца не поймут, почему так произошло. А людей, которые по-настоящему разбираются в футболе или играли всю карьеру на высоком уровне, никто не слушает. И они ничего не могут с этим сделать. В этом и проблема», — приводит слова Булыкина RT.
14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича, после поражения от «Ахмата» (0:3).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|2 : 2
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|3 : 0
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|1 : 1
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|0 : 3
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|1 : 0
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6