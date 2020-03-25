РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Лев Лещенко переведен в реанимацию больницы в Коммунарке

21:41
Лев Лещенко. Фото Татьяна Дорогутина, -
Лев Лещенко. Фото Татьяна Дорогутина, -
Теги:

Певца и известного болельщика «Динамо» Льва Лещенко перевели в реанимацию. Ранее его госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке вместе с супругой из-за положительного результата анализов на коронавирус, сообщает Telegram-канал Baza.

Сегодня у Лещенко начались трудности с дыханием, он начал задыхаться, после чего было принято решение перевести его в реанимационное отделение, информирует источник. Вскоре его состояние удалось стабилизировать.

При этом Telegram-канал Mash отмечает: у артиста нет подтвержденного коронавируса, сейчас он ожидает анализов. В данный момент легендарный певец находится в реанимационной палате на 7-м этаже здания.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 441 355 человек. Умерших — 20 499, выздоровевших — 112 982. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте

Дополнительная информация:

https://web.telegram.org/#/im?p=@bazabazon

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир