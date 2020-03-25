Лев Лещенко переведен в реанимацию больницы в Коммунарке

Певца и известного болельщика «Динамо» Льва Лещенко перевели в реанимацию. Ранее его госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке вместе с супругой из-за положительного результата анализов на коронавирус, сообщает Telegram-канал Baza.

Сегодня у Лещенко начались трудности с дыханием, он начал задыхаться, после чего было принято решение перевести его в реанимационное отделение, информирует источник. Вскоре его состояние удалось стабилизировать.

При этом Telegram-канал Mash отмечает: у артиста нет подтвержденного коронавируса, сейчас он ожидает анализов. В данный момент легендарный певец находится в реанимационной палате на 7-м этаже здания.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 441 355 человек. Умерших — 20 499, выздоровевших — 112 982. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией.

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