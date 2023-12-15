Петржела: «Спартаку» надо переехать в Петербург, чтобы называться клубом из футбольной столицы»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что «Спартак» утратил статус главного клуба страны.

«Спартак» даже в Москве не лучший клуб. Они никак не могут по могут претендовать на звание первого клуба страны. Когда-то красно-белые имели этот статус, но они его утратили. Лучший — «Зенит». И по европейским титулам, и по российским. Санкт-Петербург — главный футбольный город в России на данным момент. «Спартаку» надо переехать в Петербург, если они хотят называться клубом из футбольной столицы, других вариантов нет», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 18 туров. Сине-бело-голубые становились чемпионами России пять раз подряд.

«Спартак» располагается на пятой позиции в чемпионате, имея в активе 30 очков. В последний раз красно-белые побеждали в РПЛ в сезоне-2016/17.