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Сегодня, 15:59

«Краснодар» стал лучшим клубом топ-5 РПЛ по соотношению бюджета к набранным очкам

Виктория Кравченко
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Лидер по итогам осенней части РПЛ-2023/24 по очкам стал «Краснодар», который набрал за 18 туров 38 очков. По данным из открытых источников, бюджет клуба составляет 4,5 миллиарда рублей, а значит команда «потратила» на один балл в среднем 118 миллионов, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, это меньше, чем у других клубов, занимающих места в первой пятерке таблицы РПЛ: «Зенита» (364), «Динамо» (203), «Локомотива» (193) и «Спартака» (300).

По эффективности трат в РПЛ «Краснодар» занимает 9-е место, лидирует в списке «Факел» с бюджетом 0,737 миллиарда (35 миллионов на каждое набранное очко).

Источник: https://metaratings.ru/news/krasnodar-luchshii-klub-top-5-rpl-po-sootnosheniyu-byudzheta-k-nabrannym-ochkam-315544/
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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