Петржела сравнил уровень тренерского мастерства Семака и Абаскаля

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил уровень тренерского мастерства наставника бело-сине-голубых Сергея Семака и главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Смог ли бы Абаскаль победить в РПЛ с «Зенитом»? У Гильермо было бы больше шансов в богатом «Зените» на победу в чемпионате России, чем в нынешнем «Спартаке». Сильнее ли Семак Абаскаля как тренер? Могу сказать лишь, что они опытные молодые специалисты. И я держу пальцы скрещенными за них обоих. Тренировать — это непростая работа», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

«Спартак» проводит первый сезон под руководством Абаскаля, команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с Семаком побеждает уже пятый раз подряд в чемпионате России.