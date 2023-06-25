Петржела: «За «Зенит» должны играть в первую очередь его собственные воспитанники»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на переход в петербургский клуб бразильского футболиста Ду Кейроса из «Коринтианса».

«Я не могу сказать, как это повлияет на игру «Зенита». Но я уже давно говорил, что за «Зенит» должны играть в первую очередь его собственные воспитанники. Я говорил это в прошлом и могу повторить эти слова и сейчас», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России. Команду с 2018 года возглавляет Сергей Семак.