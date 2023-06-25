Петржела: «За «Зенит» должны играть в первую очередь его собственные воспитанники»
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на переход в петербургский клуб бразильского футболиста Ду Кейроса из «Коринтианса».
«Я не могу сказать, как это повлияет на игру «Зенита». Но я уже давно говорил, что за «Зенит» должны играть в первую очередь его собственные воспитанники. Я говорил это в прошлом и могу повторить эти слова и сейчас», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.
По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России. Команду с 2018 года возглавляет Сергей Семак.
Положение команд
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2
|ЦСКА
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|0
|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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