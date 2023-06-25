Галактионов определит будущее Марадишвили в «Локомотиве» по итогам первого тренировочного сбора

Будущее полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили решится после первого тренировочного сбора команды, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов намерен посмотреть на футболиста в тренировочном процессе. Если полузащитник себя хорошо проявит, то клуб оставит его в команде на сезон-2023/24. В ином случае Марадишвили отдадут в аренду.

Ранее сообщалось, что к игроку проявляют интерес «Урал» и «Рубин».

В минувшем сезоне 23-летний хавбек сыграл в 26 матчах «Локомотива» во всех турнирах, отметился 2 голами и 5 результативными передачами.