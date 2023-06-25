Галактионов определит будущее Марадишвили в «Локомотиве» по итогам первого тренировочного сбора
Будущее полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили решится после первого тренировочного сбора команды, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов намерен посмотреть на футболиста в тренировочном процессе. Если полузащитник себя хорошо проявит, то клуб оставит его в команде на сезон-2023/24. В ином случае Марадишвили отдадут в аренду.
Ранее сообщалось, что к игроку проявляют интерес «Урал» и «Рубин».
В минувшем сезоне 23-летний хавбек сыграл в 26 матчах «Локомотива» во всех турнирах, отметился 2 голами и 5 результативными передачами.
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