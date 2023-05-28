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Петржела считает, что Семака не позовут ни в один европейский клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о работе нынешнего главного тренера петербуржцев Сергея Семака.

«Легко быть тренером «Зенита», потому что в команде играют качественные футболисты. А вот со слабыми игроками тяжелее работать. Семак не отпустит свое место. Ему и некуда уходить. Его не позовут ни в один европейский клуб. Семаку хорошо и удобно в «Зените», ведь он работает с самыми лучшими игроками», — приводит слова Петржелы Sport24.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В этом сезоне петербургский клуб под его руководством в пятый раз подряд стал чемпионом России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-28-petrzhela-legko-byt-trenerom-zenita-semaka-ne-pozovut-ni-v-odin-yevropeyskiy-klub
Властимил Петржела
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 1 : 1
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

ЦСКА

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Крылья Советов

 26 1 4
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 18 1 3
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Спартак

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