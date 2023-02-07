Петржела считает, что Семак с легкостью мог бы тренировать «Реал»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что Сергей Семак может возглавить любую команду в мире.

«В ближайшее время Сергей Семак не сможет перебраться на работу в Европу из-за нелюбви к россиянам, из-за всей обстановки в мире. Но! Семак — хороший специалист, который выиграл все в России, он смог бы возглавить в любую команду в мире — клуб из АПЛ, Ла Лиги или Серии А. Главное — знать язык, не проблема выучить, возможно, он знает английский или испанский.

Тот же мадридский «Реал» он с легкостью смог бы тренировать. Качества, которые есть у Сергея, позволяют ему работать на самом высоком уровне, это хороший тренер», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с июня 2018 года. Под его руководством команда четыре раза подряд становилась чемпионом России.