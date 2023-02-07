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Представитель Оздоева: «Чемпионат Турции интереснее РПЛ, здесь играют в бесшабашный футбол»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева заявил, что считает чемпионат Турции более интересным, чем РПЛ.

«Чемпионат Турции точно интереснее. Футбол в России и Турции реально разный. Тяжело сказать, какой сильнее. В РПЛ играют более дисциплинированно. Видно, что тренеры пытаются ставить командам футбол от печки. Не берем в пример «Зенит», который может доминировать. Имею в виду общий срез команд РПЛ: слишком все боязливо, все время есть страх потерять мяч.
В Турции тоже неплохо обороняются, есть много квалифицированных защитников и полузащитников, но крен все равно в сторону атаки. Футбол намного динамичнее. В каждой игре бесшабашный и взрывной футбол. Постоянно влетают голы на последних минутах — накал сумасшедший. Все команды заведены. И судьи всегда стараются сохранить интригу. Могут добавлять по 8 минут, если одна из команд проигрывает в один мяч», — приводит «РБ Спорт» слова Гаргаева.

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. На его счету 3 гола и 3 результативных передачи в 21 матче за команду.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-ozdoeva-chempionat-turtsii-interesnee-rpl-zdes-igrayut-v-besshabashny-j-futbol/
Магомед Оздоев
Футбол
РПЛ
ФК Фатих Карагюмрюк
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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Зенит – Н. Новгород
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Филипе Силва Малком

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