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Петржела считает, что Промес больше не вернется в «Спартак»

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что голландский нападающий «Спартака» Квинси Промес больше не сможет выступать за красно-белых.

«Думаю, Промес больше никогда не вернется в «Спартак». Возможно, он когда-то и будет играть в футбол, но уже не в России и не в «Спартаке», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

В середине марта Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее футболиста обвинили в контрабанде крупной партии наркотиков и нападении на двоюродного брата с ножом. Суд приговорил 32-летнего игрока к 7,5 годам лишения свободы.

В текущем сезоне чемпионата России Промес принял участие в 17 встречах, в которых отметился шестью голами и столькими же результативными передачами.

Источник: РБ Спорт
Властимил Петржела
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
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Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
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Спартак – Урал
 - : -
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П
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Зенит

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И К Ж
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Оренбург

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