Петржела считает, что Промес больше не вернется в «Спартак»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что голландский нападающий «Спартака» Квинси Промес больше не сможет выступать за красно-белых.

«Думаю, Промес больше никогда не вернется в «Спартак». Возможно, он когда-то и будет играть в футбол, но уже не в России и не в «Спартаке», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

В середине марта Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее футболиста обвинили в контрабанде крупной партии наркотиков и нападении на двоюродного брата с ножом. Суд приговорил 32-летнего игрока к 7,5 годам лишения свободы.

В текущем сезоне чемпионата России Промес принял участие в 17 встречах, в которых отметился шестью голами и столькими же результативными передачами.