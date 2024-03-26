Горшков: «После паузы в «Зените» пока никто не выделяется»

Экс-полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о лидерах петербургского клуба в нынешнем сезоне.

«Одного ключевого футболиста «Зенита» сложно назвать. Выделил бы группу игроков, в которую входят Дуглас Сантос, Барриос и Вендел. Сейчас после паузы пока никто в «Зените» не выделяется», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 20 турах.

30 марта сине-бело-голубые проведут выездной матч с «Крыльями Советов». Начало — в 14.00 мск.