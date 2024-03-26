Гуренко — о попадании Пиняева в топ-3 лучших дриблеров мира: «Эти цифры — полная глупость»

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной Белоруссии Сергей Гуренко прокомментировал попадание 19-летнего хавбека железнодорожников Сергея Пиняева в тройку лучших дриблеров планеты.

«По мне эти цифры — полная глупость и не отражают никакой картины. Мне кажется, самое важное, чтобы у команды был результат, и ты приносил пользу. Любой дриблинг делается, чтобы создать разницу. Дриблинг дриблингу большая рознь. Для меня этот показатель ничего не значит. Как они в мире могут посчитать всех, и кто это считает? (Смеется.) Давайте за него порадуемся, что он второй. Пиняев — хороший футболист, но ему нужно прибавлять и еще больше пользы приносить «Локомотиву», — приводит слова Гуренко Legalbet.

Согласно представленному рейтингу Международного центра спортивных исследований, лучшим дриблером планеты является 18-летний иракский полузащитник Монтадер Маджед («Хаммарбю»), совершающий за один матч в среднем 62,9 процента обводок. Пиняев в престижном списке находится на второй строчке (62,1 процента), а тройку наиболее техничных игроков замыкает Эриберто Хурадо из клуба «Некакса» с показателем 62 процента.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В нынешнем сезоне РПЛ футболист сыграл в 20 матчах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.