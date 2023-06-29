Петржела считает, что Личка и Ярошик могут продолжить работу в России: «Каждый сам решает, где жить»
Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» решение чешских властей запретить спортсменам из своей страны участвовать в соревнованиях на территории России.
«Считаю, что это личное дело каждого. Что касается чешских тренеров в России, думаю, что Личка и Ярошик могут продолжить работу в РПЛ. Пусть каждый сам решает, где он хочет жить», — сказал Петржела «СЭ».
22 июня 2023 года Марцел Личка возглавил московское «Динамо». До этого он с августа 2020 года тренировал «Оренбург».
Иржи Ярошик возглавил оренбуржцев после ухода Лички в «Динамо».
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
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|0
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|0-0
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5
|Ахмат
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|0
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|0
|0-0
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6
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
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|0-0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
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16
|Балтика
|0
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|0
|0-0
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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