Тавареш будет восстанавливаться после операции в Португалии
Защитник «Спартака» Томаш Тавареш будет восстанавливаться после операции в Португалии, сообщает пресс-служба московского клуба.
Ранее «СЭ» стало известно, что игроку предстоит операция на крестообразной связке колена. В среднем срок возвращения после подобного хирургического вмешательства составляет около шести месяцев.
22-летний португалец получил травму в составе молодежной сборной Португалии во время подготовки к первенству Европы U21, которое стартует в среду в Румынии и Грузии. Футболист покинул команду и прибыл в расположение «Спартака» для восстановления. Однако врачами московского клуба было принято решение о необходимости хирургического вмешательства.
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4
|Ростов
|0
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5
|Ахмат
|0
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8
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9
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10
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11
|Урал
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|0
|0
|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
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|0
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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