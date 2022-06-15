Баринов заявил, что спокойно воспринял переход Рыбуса в «Спартак»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал переход своего бывшего одноклубника Мацея Рыбуса в «Спартак».

«Я спокойно отнесся к этому. Это его выбор. Пожелаю ему удачи и еще обязательно напишу или созвонюсь с ним. Его слова о том, что каждый футболист из РПЛ хочет перейти в «Спартак»? Не обращаю на это внимания — как он посчитал нужным, так он и сказал. Принципиальности матчам со «Спартаком» это не добавит», — приводит ТАСС слова Баринова.

11 июня «Спартак» подписал контракт с 32-летним Рыбусом до конца июня 2024 года. Поляк выступал за «Локомотив» с 2017 года.