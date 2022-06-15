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Сегодня, 13:31

Баринов заявил, что спокойно воспринял переход Рыбуса в «Спартак»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал переход своего бывшего одноклубника Мацея Рыбуса в «Спартак».

«Я спокойно отнесся к этому. Это его выбор. Пожелаю ему удачи и еще обязательно напишу или созвонюсь с ним. Его слова о том, что каждый футболист из РПЛ хочет перейти в «Спартак»? Не обращаю на это внимания — как он посчитал нужным, так он и сказал. Принципиальности матчам со «Спартаком» это не добавит», — приводит ТАСС слова Баринова.

11 июня «Спартак» подписал контракт с 32-летним Рыбусом до конца июня 2024 года. Поляк выступал за «Локомотив» с 2017 года.

Источник: https://tass.ru/sport/14914131
Дмитрий Баринов
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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