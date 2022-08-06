Гаврилов заявил, что в «Спартаке» постоянно кого-то снимают с должности и выгоняют

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков может покинуть московский клуб.

«Пусть руководство решает. Ничему не удивлюсь. В «Спартаке» постоянно кого-то снимают, выгоняют и приводят новых. Это все в порядке вещей сейчас в клубе. Не знаю, пойдет ли смена руководства на пользу клубу», — сказал Гаврилов «СЭ».

По данным источника, руководство клуба считает, что на этот пост нужен другой кандидат. В «Спартаке» уже занимаются поиском замены Мележикову.

Мележиков занимал должность директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год и снова вернулся на данный пост в клубе в сентябре 2020 года. На пост генерального директора клуба он был назначен в июле 2021 года.