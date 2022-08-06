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Гаврилов — о возможном уходе Мележикова: «В «Спартаке» постоянно кого-то снимают, выгоняют и приводят новых»

Гаврилов заявил, что в «Спартаке» постоянно кого-то снимают с должности и выгоняют
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков может покинуть московский клуб.

«Пусть руководство решает. Ничему не удивлюсь. В «Спартаке» постоянно кого-то снимают, выгоняют и приводят новых. Это все в порядке вещей сейчас в клубе. Не знаю, пойдет ли смена руководства на пользу клубу», — сказал Гаврилов «СЭ».

По данным источника, руководство клуба считает, что на этот пост нужен другой кандидат. В «Спартаке» уже занимаются поиском замены Мележикову.

Мележиков занимал должность директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год и снова вернулся на данный пост в клубе в сентябре 2020 года. На пост генерального директора клуба он был назначен в июле 2021 года.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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 Химки 3 1 1 1 4-2 4
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 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
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 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
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