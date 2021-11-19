Петржела — о Дзюбе: «О возвращении в сборную не может быть и речи»
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» победу питерцев в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ над «Нижним Новгородом» (5:1).
«Конечно, ожидал, что «Зенит» победит. Если говорить о конкуренции, то некоторые московские команды могут составить питерцам конкуренцию, но не в сезоне, а максимум в одной игре. Дзюба не первый игрок, но самое главное, что показывает результат. О возвращении в сборную не может быть речи. Все уже сказано было. Они конкуренты с Карпиным. Не думаю, что он вернется туда. Он уже взрослый. Пусть спокойно играет в «Зените». Ему этого хватит», — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Хет-трик в этой встрече оформил нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Он довел лицевой счет в этом сезоне до 10 голов и занимает второе место в списке бомбардиров.
«Зенит» набрал 33 очка и сохранил первое место в турнирной таблице. Команда из Санкт-Петербурга стала победителем первого круга чемпионата России.
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