Петрушин считает, что основной проблемой «Динамо» последних лет является оборона

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин высказался о поражении бело-голубых в матче 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:4).

«Игра смотрелась, особенно смотрелся второй тайм. Первая половина встреча была нормальной, но после перерыва команды взвинтили скорости, сама игра смотрелась интересно. Как будто в центре поля не было борьбы. Основная проблема «Динамо» последних лет — это оборона, хотя команда всегда славилась защитой. В последнее время у команды проблемы именно с обороной. Чтобы бороться за тройку призеров, клубу надо укрепить линию защиты. Все начинается с фундамента, а в атаке есть интересные футболисты», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Петрушина.

На данный момент «Динамо» с 45 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. 3 июня московская команда встретится с «Оренбургом» в рамках 30-го тура чемпионата России.