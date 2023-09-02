Камоцци назвал «Спартак» фаворитом в игре с «Краснодаром»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Спартак».

«Это будет очень интересная игра, так как встречаются команды, претендующие на чемпионство в этом сезоне. «Спартак» — фаворит в игре с «Краснодаром», но это футбол, все может быть», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После шести туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Спартак» — седьмой (10 очков).

2 сентября «Краснодар» встретится со «Спартаком» в рамках седьмого тура РПЛ. Начало — в 20:00 по мск.