Петрушин надеется, что в матче «Краснодар» — «Спартак» Абаскаль уже не будет метаться

Футбольный эксперт Алексей Петрушин поделился мнением о главном матче субботней части седьмого тура РПЛ.

«Думаю, что будет ничья. Надеюсь, Абаскаль уже не будет метаться. Тот состав, который вышел на кубковый матч с «Динамо», показал сумасшедший футбол в первые тридцать минут. Ничего не дали сделать «Динамо», плюс могли еще два-три мяча забивать стопроцентно. Так что «Спартак» сейчас выглядит неплохо. А «Краснодар» — лидер чемпионата и играет дома. А там он сильно выступает. Кто сыграет в паре с Бабичем? Наверное, с Джикией в паре сыграет. Это все равно, что в центре обороны будут играть два правши. Такое часто бывает. В этом я не вижу проблемы. Просто кто-то будет играть чуть правее, а кто-то левее. Абаскаль решит. Не думаю, что мы вообще увидим много голов в этом матче. Предполагаю, что счет будет 1:1», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

После шести туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Спартак» — седьмой (10 очков).

2 сентября «Краснодар» встретится со «Спартаком» в рамках седьмого тура РПЛ. Начало — в 20:00 по мск.