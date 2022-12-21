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Первый тренер Сычевого: «Даже лучше, что он не перешел в топ-клуб. Мог бы потеряться и сесть на лавку»

Алина Савинова
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Евгений Харлачев, первый тренер нападающего Владимира Сычевого, отреагировал на переход футболиста из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

«Владимир сделал свой выбор. Не имею права думать за него. Зная характер Сычевого, скажу, что у него в приоритете всегда было играть в основном составе. Может быть, материальный стимул оказал свое влияние. Считаю, переход в «Крылья Советов» для него на руку, если он думает, что это повышение. Даже лучше, что он не перешел в топ-клуб, где очень большая конкуренция и много высококлассных футболистов. Мог бы потеряться и сесть на лавку, а не прогрессировать. Главное, чтобы играл в стартовом составе и приносил пользу клубу», — цитирует Харлачева Sport24.

20 декабря стало известно, что 26-летний футболист подписал контракт с «Крыльями Советов». В сезоне-2022/23 Сычевой провел 15 матчей за «Оренбург» в РПЛ, забил 14 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-21-pervyy-trener-sychevogo-perekhod-v-krylya-sovetov-dlya-nego-na-ruku-dazhe-luchshe-chto-on-ne-pereshel-v-top-klub
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 - : -
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