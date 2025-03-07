РФС разрешил ЦСКА зарегистрировать Родриго Вильягру

Российский футбольный союз (РФС) разрешил ЦСКА заявить полузащитника Родриго Вильягру.

«Удовлетворить заявление ПФК ЦСКА (Москва) о регистрации футболиста Родриго Романа Вильягры (14.02.2001 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить осуществить регистрацию футболиста для участия в профессиональных соревнованиях под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в проводящую соревнования организацию всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», — говорится в заявлении РФС.

6 марта ЦСКА объявил о подписании контракта с аргентинским полузащитником до конца декабря 2028 года с опцией продления на один год. 24-летний Вильягра перешел в армейский клуб в качестве свободного агента.