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Первый тренер Чалова о словах Федотова: «Правильно говорит - выходи и доказывай»

Зарина Халимхонова
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Павел Коваль, первый тренер форварда ЦСКА Федора Чалова прокомментировал для «СЭ» слова главного тренера армейцев Владимира Федотова, который посоветовал футболисту «ставить себя в состав» и показывать свое мастерство.

«Правильно говорит Федотов: выходи и показывай свое мастерство. Мы не находимся внутри команды, поэтому многого не знаем. Тренер не будет ставить слабого футболиста в состав, в то время как сильный будет сидеть в запасе. Тем более, появилась конкуренция: Мусаев, Заболотный, Чалов.

Могло ли появление Мусаева сыграть роль? Тамерлан хорошо выглядел в игре против «Факела». Но там и Федя забил гол, и было видно его спортивную злость. Может быть, ЦСКА будет играть в два нападающих. Файзуллаев одно время не играл, сейчас стал выходить на поле. Будем болеть за Чалова, как-никак воспитанник ЦСКА. Все психологически успокоились, переподписав его на год. Может, это тоже играло свою роль. Теперь надо выходить и доказывать! Рад, что он продлил контракт с ЦСКА», — сказал Коваль «СЭ».

Во вторник, 9 апреля пресс-служба ЦСКА объявила о продлении контракта с 26-летним Чаловым до конца сезона-2024/25.

В этом сезоне форвард провел 31 матч за армейцев во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками в 22 матчах.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Федор Чалов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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