Первый тренер Акинфеева вспомнил дебют вратаря в РПЛ: «Не ожидал, что он выйдет в том матче»

Павел Коваль, первый тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева поделился с «СЭ» воспоминаниями о первом матче вратаря в составе армейцев в РПЛ.

Ровно 20 лет назад, 31 мая 2003 года 16-летний Акинфеев принял участие в игре 11-го тура чемпионата России-2003 против «Крыльев Советов». Вратарь отразил пенальти, а ЦСКА выиграл со счетом 2:0.

«Эмоции в тот день были отличными. Не ожидал, что он выйдет в том матче. Потом еще он взял пенальти. Учитывая то, сколько ему лет было, эмоции были самые ярчайшие. Первая игра на выезде, на полном стадионе. Молодец, он и на ноль сыграл, и команда победила», — сказал Коваль корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

37-летний Акинфеев является рекордсменом чемпионата России по футболу по числу сыгранных матчей за один клуб. В составе ЦСКА во всех турнирах он провел 738 игр.