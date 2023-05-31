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Первый тренер Акинфеева вспомнил дебют вратаря в РПЛ: «Не ожидал, что он выйдет в том матче»

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Игорь Акинфеев.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Павел Коваль, первый тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева поделился с «СЭ» воспоминаниями о первом матче вратаря в составе армейцев в РПЛ.

Ровно 20 лет назад, 31 мая 2003 года 16-летний Акинфеев принял участие в игре 11-го тура чемпионата России-2003 против «Крыльев Советов». Вратарь отразил пенальти, а ЦСКА выиграл со счетом 2:0.

«Эмоции в тот день были отличными. Не ожидал, что он выйдет в том матче. Потом еще он взял пенальти. Учитывая то, сколько ему лет было, эмоции были самые ярчайшие. Первая игра на выезде, на полном стадионе. Молодец, он и на ноль сыграл, и команда победила», — сказал Коваль корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

37-летний Акинфеев является рекордсменом чемпионата России по футболу по числу сыгранных матчей за один клуб. В составе ЦСКА во всех турнирах он провел 738 игр.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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