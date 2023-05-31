Защитник «Спартака» рассказал о загадочной смерти брата

Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте в интервью «СЭ» рассказал историю о смерти своего брата, случившуюся четыре года назад.

— В какой-то момент у него на коже стали появляться болячки. При этом никакой боли не было. Мы решили поехать в больницу и проверить, в чем дело. Брату ввели какое-то самое обычное лекарство, после чего у него остановилось сердце. Мы позвонили маме, вся семья приехала в больницу... Нас вывели из палаты сразу же после первой остановки сердца. Потом, как сказали врачи, случилось еще две. В итоге в реанимации его уже не смогли спасти — брат умер. Ему было всего 12 лет... — рассказал Дуарте.

В настоящее время футболист носит кулон с изображением мальчика в память о нем.