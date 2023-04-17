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Сегодня, 10:29

Первак заявил, что вокруг стадиона «Спартака» творится бардак

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак оценил время, прошедшее после отхода от управления клубом Леонида Федуна.

«Я не могу сказать, что стало лучше или хуже. По игре вроде бы наметились какие-то интересные концепции нового тренерского штаба. Хотя он не новый. Скоро будет год. А если говорить по хозяйственной деятельности... Меня всегда удивляет, что «Спартак» построил такой прекрасный стадион, а вокруг него непомерный бардак. Вообще непонятно, что творится. Один раз заезжаешь так, другой раз — по-другому, третий раз — по третьему. Какая-то там вечная неустроенность», — приводит слова Первака «РБ Спорт».

Леонид Федун стал президентом «Спартака» в 2004 году. Под его началом красно-белые выигрывали чемпионат (2017), Кубок (2022) и Суперкубок (2017) России. Стоит отметить, что весной Федун ушел из «Лукойла», где на протяжении двух десятилетий был в составе совета директоров, а в последнее время занимал должность вице-президента по стратегическому развитию.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vokrug-stadiona-nepomerny-j-bardak-by-vshij-gendirektor-spartaka-otsenil-period-posle-uhoda-feduna/
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Леонид Федун
Юрий Первак
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 1 : 4
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 1 : 1
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 0 : 0
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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