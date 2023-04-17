Орлов: «В каком же порядке сейчас «Локо»!

Комментатор Геннадий Орлов высоко оценил качество игры «Локомотива» в матче с «Оренбургом» (4:1) в 23-м туре РПЛ.

«Сегодня сильное впечатление оставила игра «Локомотива». В таком порядке команда Галактионова! Исполнительское мастерство на очень высоком уровне. А скорость то какая? Глушенков явно выделялся. Дзюба, конечно, полезен, но сегодня не он был первой скрипкой. А ведь еще и Пиняева не было в составе. Однако «Локо» и без него просто разорвал «Оренбург»!» — сказал Орлов «СЭ».

«Локомотив» поднялся на 10-е место в РПЛ, набрав 28 очков.