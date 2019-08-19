Перфоманс ЦСКА и едкий баннер в адрес «Спартака»
20:19
Фанаты ЦСКА перед матчем 6-го тура чемпионата России против «Спартака» подготовили едкий баннер в ответ на перфоманс болельщиков красно-белых.
— Мы будем драться до конца, — гласит полотно красно-белых.
— Деретесь вы лишь между собой, решая, кто возьмет деньги Федуна, — написали болельщики ЦСКА.
#СпартакЦСКА Перфоманс на дерби pic.twitter.com/NPCkpn4OOK— СЭ Футбол (@se_football) August 19, 2019
August 19, 2019
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи