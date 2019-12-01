Перфоманс болельщиков «Спартака» перед матчем с «Зенитом»
19:05
«Зенит» дома принимает «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата России.
Фанаты красно-белых на своем секторе стадиона в Санкт-Петербурге развернули гигантский баннер с текстом: «Мы — Спартак Москва».
Вдобавок болельщики подняли над головами красные и белые листы.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».
«Зенит» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 22 балла и 7-я строчка.
Перфоманс кб pic.twitter.com/hU4tD6i5fc— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 1, 2019
Красиво ? pic.twitter.com/FxDxOQ36cH— Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) December 1, 2019
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