Перфоманс болельщиков «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

«Зенит» дома принимает «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата России.

Фанаты красно-белых на своем секторе стадиона в Санкт-Петербурге развернули гигантский баннер с текстом: «Мы — Спартак Москва».

Вдобавок болельщики подняли над головами красные и белые листы.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».

«Зенит» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 22 балла и 7-я строчка.

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