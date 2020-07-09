Защитник «Спартака» Георгий Джикия после ничьей с «Локомотивом» в 27-м туре Тинькофф-чемпионата России (1:1) не стал давать оценку своей игре в этом сезоне. Также он не стал комментировать и перемены в руководстве клуба.

— Насколько удобно вам играть с Гапоновым и Масловым?

— Они молодцы. Считаю, что сегодня они хорошо справились. Ребята прибавляют, прогрессирует. Очень рад, что у нас в защите появляется такая конкуренция.

— Как оцениваете свою игру этим летом?

— Тяжело оценивать. Можно просто посмотреть турнирную таблицу — на каком месте моя команда. Я, как защитник «Спартака», смотрю на количество пропущенных голов и наше место — это никуда не годится. Не берусь давать себе оценку.

— Уже второй год подряд в «Спартаке» глобальные изменения в руководстве. Это отвлекает?

— Я уже давно в «Спартаке», перемены здесь часто. Посмотрим, что будет, не могу ничего загадывать. (Севастиан Терлецкий)