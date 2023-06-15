Источник: переговорами по переходу Медины из ЦСКА в «Спартак» занимается агент Абаскаля

Legalbet: Абаскаль лично заинтересован в переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»

Переговорами по переходу полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак» занимается Тим Мешеде, агент главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, утверждает Legalbet.

По данным источника, Абаскаль лично заинтересован в работе с 26-летним парагвайцем, но при этом о трансфере говорить пока рано.

В среду, 14 июня парагвайский журналист Бруно Понт сообщил, что Мединой интересуются «Спартак» и ряд неназванных клубов из английской премьер-лиги.

Медина перешел в ЦСКА из «Нью-Йорк Сити» в январе 2022 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 33 матчах за красно-синих во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро. Контракт игрока с армейцами действует до конца июня 2025 года.