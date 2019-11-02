Перед матчем с «Локомотивом» «Уфа» понесла потери
14:02
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в преддверии матча 15-го тура чемпионата России с «Локомотивом» отметил, что матч пропустит защитник Данил Круговой.
— Игра покажет, восстановились мы или нет, пока нет смысла говорить об этом, — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Мы выбирали основной состав из той ситуации, что возникла. Беговой? Вернется после паузы.
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