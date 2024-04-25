Сестры Аверины: «Болеем только за ЦСКА. Надеемся, они сегодня победят»
Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины поделились ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Спартаком» в перенесенном 21-м туре РПЛ.
Игра состоится 25 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Василий Казарцев.
«Болеем только за ЦСКА. Надеемся, они сегодня победят. Кто больше всех нравится из команды? Игорь Акинфеев. Он достоин уважения. Он герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА», — сказали Аверины.
На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. ЦСКА идет 6-м (37).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
6
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
7
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
12
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
13
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
14
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|1 : 2
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|2 : 3
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|0 : 2
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|3 : 2
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|0 : 1
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|0 : 1
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3