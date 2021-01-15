Педро Роша сообщил, что рад возвращению в «Спартак»

Нападающий Педро Роша заявил, что рад возвращению в расположение «Спартака».

«Как у меня дела? Да все хорошо. Конечно, рад вернуться в команду», — сказал бразилец.

Роша принадлежит «Спартаку» с лета 2017 года. В прошлом году 26-летний футболист выступал за «Фламенго» на правах аренды. В январе 2021 года форвард вернулся в Москву, после чего отправился со «Спартаком» на сборы в Дубай (ОАЭ).

(Артем Калинин)