Педро Роша: «Получил очень важный опыт в России, но теперь счастлив вернуться на родину»

«Атлетико Паранаэнсе» на официальном сайте объявил о переходе в команду нападающего «Спартака» Педро Роши.

«Я получил очень важный опыт в России, но теперь я счастлив вернуться в родную страну. Каждый игрок хочет участвовать в важных соревнованиях. И это также было причиной, которая заставила меня приехать сюда, в «Атлетико Паранаэнсе», клуб, который был чемпионом или хорошо финишировал во всех соревнованиях, в которых участвовал», — цитирует Рошу пресс-служба бразильского клуба.

Москвичи отдали футболиста бразильскому клубу в аренду с обязательным правом выкупа при определенных условиях.

«Атлетико Паранаэнсе» будет обязан выкупить 26-летнего игрока за 5,5 миллиона евро, если он проведет в сезоне не менее 60 процентов матчей.