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ЦСКА просрочил платеж «Сан-Лоренсо» по Гайчу в размере 500 тысяч долларов

21:18
Адольфо Гайч. Фото ПФК ЦСКА.
Адольфо Гайч. Фото ПФК ЦСКА.
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ЦСКА просрочил платеж «Сан-Лоренсо» по трансферу нападающего Адольфо Гайча. Клуб должен был осуществить транш на сумму 500 тысяч долларов еще три месяца назад, утверждает Refuerzos CASLA.

Пока аргентинская сторона не собирается обращаться в суд или предпринимать каких-то решительных действий.

Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года из «Сан-Лоренсо», на его счету 1 гол и 1 результативная передача в 18 матчах за красно-синих. Вторую половину сезона-2020/21 форвард провел в «Беневенто» на правах аренды, где забил 2 мяча в 15 играх.

22-летний аргентинец пропустил первые туры Тинькофф РПЛ-2021/22 из-за участия в Олимпиаде в Токио. В составе своей национальной команды форвард принял участие в 3 матчах и сделал 1 результативную передачу, но Аргентина не смогла выйти в плей-офф турнира в Японии.

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Иван Шитик все материалы автора

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