ЦСКА просрочил платеж «Сан-Лоренсо» по Гайчу в размере 500 тысяч долларов

ЦСКА просрочил платеж «Сан-Лоренсо» по трансферу нападающего Адольфо Гайча. Клуб должен был осуществить транш на сумму 500 тысяч долларов еще три месяца назад, утверждает Refuerzos CASLA.

Пока аргентинская сторона не собирается обращаться в суд или предпринимать каких-то решительных действий.

?Desde #SanLorenzo se comunicaron con CSKA??



??#CASLA reclama al equipo ruso haberse atrasado 3 meses con el pago de una CUOTA de U$S 500.000 correspondiente al pase de Gaich



??En total, los rusos a?n ADEUDAN U$S 1.6M de esa transferencia



??Por ahora, NO habr? reclamo legal pic.twitter.com/MCnngzmm8P — Refuerzos CASLA (@RefuerzosCASLA) August 18, 2021

Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года из «Сан-Лоренсо», на его счету 1 гол и 1 результативная передача в 18 матчах за красно-синих. Вторую половину сезона-2020/21 форвард провел в «Беневенто» на правах аренды, где забил 2 мяча в 15 играх.

22-летний аргентинец пропустил первые туры Тинькофф РПЛ-2021/22 из-за участия в Олимпиаде в Токио. В составе своей национальной команды форвард принял участие в 3 матчах и сделал 1 результативную передачу, но Аргентина не смогла выйти в плей-офф турнира в Японии.