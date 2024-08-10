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Тюкавин: «Я бы не сказал, что «Зенит» показывает что-то сверхъестественное»

Алексей Михайлов
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил, сможет ли команда конкурировать с «Зенитом» в течение всего сезона.

— Что можете сказать по игре? Были ли у «Динамо» шансы зацепиться, кроме пенальти?

— Даже не помню, были у нас моменты сегодня или нет.

— Как ты считаешь, по такой игре «Динамо» способно в долгую конкурировать с «Зенитом»?

— Посмотрим. Впереди еще больше 20 матчей.

— Не кажется, что «Зенит» непобедим? Они ни одного мяча не пропустили.

— Я бы не сказал, что они показывают что-то сверхъестественное.

— Глушенков снова забил...

— Молодец. Поздравляю его.

В субботу, 10 августа, «Динамо» на выезде уступило сине-бело-голубым в матче 4-го тура РПЛ (0:1). После этого матча «Зенит» с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, московская команда с 9 очками располагается на второй строчке.

Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
8
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
9
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
10
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
11
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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Ростов – Рубин
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10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
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Краснодар – ЦСКА
 - : -
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