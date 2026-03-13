Соболев: «Спартак» — не раздражитель, но гол в ворота красно-белых праздновать буду»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился мнением о матче против «Спартака» в 21-м туре РПЛ.

Игра пройдет 14 марта в Санкт-Петербурге.

«Когда я играл там, не могу сказать, что для меня был раздражителем «Зенит». Также не могу сказать сейчас, что для меня раздражитель «Спартак». Я провел в нем немало времени, четыре с половиной года. Я уважаю его болельщиков, они любили меня. Со мной хорошо поступало руководство, особенно когда был Федун. Да и сам клуб как бренд я тоже уважаю. Но если говорить о матче, я прекрасно понимаю, что он значит для болельщиков «Зенита». Я буду отдавать всего себя на поле, чтобы мы выиграли. Уже решил, что, если забью гол, буду праздновать. Дань уважения я уже отдал, когда не праздновал, забив в Москве. Так же было, когда я из «Крыльев» перешел в «Спартак»: не праздновал только первый гол в ворота самарцев», — цитирует Соболева пресс-служба сине-бело-голубых.

29-летний россиянин в сезоне-2025/26 провел 26 матчей, забил семь голов и сделал две результативные передачи.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года. За красно-белых он забил 58 мячей и сделал 32 голевых паса в 140 матчах.

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