Павел Погребняк: «Сначала в «Зените» я не попадал в состав. И я обижался»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк в преддверии матча чемпионата России с «Зенитом» в интервью клубной пресс-службе рассказал про свои выступления за питерцев. По его словам, он обижался на бывшего тренера «Зенита» Дика Адвоката.

— Впереди игра с «Зенитом», в котором вы провели много памятных матчей. Помните день, когда подписали контракт с этим клубом?

— Это был 2007 год. Прилетел в Питер из Томска за день до начала сбора. Представили меня, Домингеса и, кажется, Файзулина. Была небольшая пресс-конференция. Меня спросили, почему выбрал восьмой номер. Я сказал, что это мой любимый номер.

— О чем был твой первый разговор с Диком Адвокатом?

— Помню момент, который был перед игрой «Томь» — «Зенит» в Томске. Я тогда еще был в «Томи». Помню, как он смотрел на меня на разминке перед тем матчем. И тогда я понял, что это мой шанс попасть в большой клуб (улыбается).

— Потом обсуждали этот момент?

— Нет. Вообще этот человек с юмором, часто смеется, но и ругается на своем голландском языке. Естественно, все его фразы мы выучили, повторяли их иногда в шутку.

— Помните пример, как он ругался на тебя?

— Сначала в «Зените» я не попадал в состав. И я обижался. Это никто не любит, но я понял, что все зависит от меня. Адвокат это мне повторял, говорил, что рассчитывает на меня.