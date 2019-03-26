Павел Погребняк: "Решение комитета по этике я принимаю. За свой оборот речи приношу извинения"

Нападающий "Урала" Павел Погребняк, наказанный комитетом по этике РФС штрафом в размере 250 тысяч рублей и условной дисквалификацией до конца сезона, подчеркнул, что принимает это решение. Также он принес извинения за свои высказывания. В интервью "Комсомольской правде" футболист заявил, что его смешит, когда за сборную России выступают темнокожие игроки.

– Не хотел бы углубляться в комментарии. Решение комитета по этике я принимаю. Никого не хотел обидеть и за свой… оборот речи приношу извинения, – сказал Погребняк в Доме футбола. (Андрей Михайлов)

Погребняк наказан штрафом в 250 тысяч рублей и условной дисквалификацией до конца сезона