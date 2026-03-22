«Крылья» и «Рубин» сыграли вничью в РПЛ

«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Рубином» в матче 22-го тура РПЛ — 0:0.

Команды на двоих нанесли четыре удара в створ за игру — по два от каждой.

«Рубин» (30 очков) вернулся на седьмое место в РПЛ. «Крылья» (21 очко) идут на 13-й строчке.

В следующем туре самарцы на выезде сыграют с «Зенитом». Матч пройдет 4 апреля. Казанцы 6 апреля в гостях встретятся с «Сочи».

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

22 марта, 16:30. Самара Арена (Самара)

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