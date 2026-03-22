«Крылья» и «Рубин» сыграли вничью в РПЛ
«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Рубином» в матче 22-го тура РПЛ — 0:0.
Команды на двоих нанесли четыре удара в створ за игру — по два от каждой.
«Рубин» (30 очков) вернулся на седьмое место в РПЛ. «Крылья» (21 очко) идут на 13-й строчке.
В следующем туре самарцы на выезде сыграют с «Зенитом». Матч пройдет 4 апреля. Казанцы 6 апреля в гостях встретятся с «Сочи».
Источник: Таблица РПЛ
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
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|0
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|0-0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
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|0-0
|0
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7
|Динамо
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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|0-0
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16
|Факел
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
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|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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