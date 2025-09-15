Пивоваров — о тренировках Смолова с «Динамо»: «Готовы вернуться к этому вопросу в будущем»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» объяснил отказ нападающему Федору Смолову в тренировках с командой бело-голубых.

«Мы обсудили с ним этот вопрос, пусть это останется между нами. У нас нет никаких проблем. Просто у команды была важная игра с принципиальным соперником и необходимо было сосредоточиться на этом. Готовы ли вернуться к этому вопросу в будущем? Обязательно рассмотрим эту возможность», — сказал Пивоваров «СЭ».

Смолов начинал карьеру в «Динамо» в 2007 году и также выступал за бело-голубых с 2022 по 2024 год. Всего на его счету 157 матчей за московскую команду, в которых форвард отметился 29 голами и 17 результативными передачами.