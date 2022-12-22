Экс-полузащитник «Рубина» Могилевец — о Слуцком: «Отношения не сложились. Не привык к его шуткам и подколам»

Бывший полузащитник «Рубина» Павел Могилевец заявил, что покинул клуб из-за того, что не смог привыкнуть к стилю работы бывшего главного тренера казанской команды Леонида Слуцкого.

«Со Слуцким отношения не сложились: не нашли взаимопонимания, не сошлись по-человечески. Наверное, я не смог адаптироваться под атмосферу в команде. Не привык к шуткам, подколам на тренировках, как это было при Слуцком — не только в мой адрес, а в целом. Леонид Викторович такую мою реакцию видел», — приводит слова Могилевца Sport24.

29-летний хавбек выступал за «Рубин» под руководством Слуцкого с 2018 по 2020 год. За это время он сыграл за казанскую команду 52 матча и отдал четыре результативных паса.