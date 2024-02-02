Мамаев: «Меня в футбол обратно не тянет, голова забита другим»

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев поделился впечатлениями от игры «Ростова» против «Шабаб Аль-Ахли» (3:1) в первом матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«Классная встреча, всех был рад видеть. Меня обратно в футбол не тянет, много работы. Академия, мягко говоря, развивается семимильными шагами, двигаемся потихонечьку, голова забита другим», — сказал Мамаев.

В следующем матче Зимнего Кубка РПЛ ростовчане сыграют со «Спартаком». Игра состоится 7 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени.