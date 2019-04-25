Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев во вторник дал показания в Пресненском суде города Москвы в связи с делом об избиениях людей в центре столицы. Вопросы футболисту задавал адвокат Игорь Бушманов.

- Что произошло дальше?

- После того, как я его взял за подбородок, он меня ударил, и потом пошли последствия.

- Насколько вы были готовы?

- Боль причинил. Я не ожидал на тот момент.

- Вы остались стоять?

- Меня Саня держал.

- Удар на ваши действия повлиял?

- Это был шок и угроза.

- Соловчук равен вам по габаритам?

- Не оценивал на тот момент.

- Насколько уверенно он держался?

- Как мужчина. Его слова были не совсем правильны.

- Что дальше?

- Я побежал за ним. Догнал его через некоторое время.

- Что дальше?

- Ударил, он упал. Развернулся потом, наносил удары дальше: по лицу, по телу.

- Могли ли ваши удары быть причиной ваших действий?

- Конечно.

- Что можете сказать о действиях?

- Они, конечно, нехорошие. Извинения я ему приносил. Я беру на себя ответственность за лечение. Я виноват. (Илья Егоров)

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и детским тренером Александром Протасовицким были взять под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Суд продлил им арест до 25 сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live