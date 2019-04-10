Павел Колобков: "Работа по передаче стадионов ЧМ регионам начата, сложнее ситуация с Самарой"

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что работа по передаче стадионов чемпионата мира-2018 регионам начата. По его словам, есть трудности с передачей "Самара Арены".

- Работа по передаче стадионов регионам начата, арены передаются в плановом режиме, в этом плане мы осуществим преемственность. Чуть сложнее с самарским стадионом - это огромный и сложный объект. Остальные стадионы передаются в регионы, - цитирует ТАСС Колобкова.

"Самара Арена" получила разрешение на ввод в эксплуатацию 27 апреля 2018 года и стала последним стадионом чемпионата мира, введенным в эксплуатацию перед турниром.